“الطرابلسي” يبحث مع “باتيلي” عدداً من الملفات الأمنية

الوطن| متابعات

اجتمع وزير الداخلية المكلف في الحكومة المنتهية عماد الطرابلسي، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي والوفد المرافق له.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الأمنية واستعراض لجهود الوزارة ضمن خطتها الأمنية للمحافظة على الامن والاستقرار علىالمستوى الوطني.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية وما حققتهالوزارة من قبل أجهزتها المختصة في هذا الشأن.

هذا واستعرض الطرابلسي للمبعوث الأممي خطة عمل الوزارة وما حققته من نتائج ايجابية ساهمت في الاستقرار الأمني؛ موضحاً بأن الوزارة على استعداد تام لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى الوطني لإرساء دعائم الأمن على مستوى ليبيا.

ومن جانبه أشاد باتيلي بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وما نتج عنها من أثر ايجابي على الحالة الأمنية.