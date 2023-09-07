“باتيلي” يناقش مع “الطرابلسي” الوضع الأمني بليبيا وجهود الحفاظ على الاستقرار

التقى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي، اليوم الخميس مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، والوفد المرافق له بمقر وزارة الداخلية في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من المواضيع الأمنية واستعراض لجهود الوزارة ضمن خطتها الأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار على المستوى الوطني.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية وما حققته الوزارة من قبل أجهزتها المختصة في هذا الشأن.

واستعرض وزير الداخلية للمبعوث الأممي خطة عمل الوزارة وما حققته من نتائج إيجابية ساهمت في الاستقرار الأمني، موضحاً بأن الوزارة على استعداد تام لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى الوطني لإرساء دعائم الأمن على مستوى ليبيا.

وأشار المكتب إلى أن المبعوث الأممي أشاد خلال اللقاء بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وما نتج عنها من أثر إيجابي على الحالة الأمنية.

من جهة أخرى قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عبر حسابه بموقع “إكس” إنه ناقش خلال لقائه مع الطرابلسي، الوضع الأمني والجهود المستمرة للحفاظ على الاستقرار، وشدد على أهمية إشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية.

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