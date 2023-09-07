وزير الخارجية بالحكومة الليبية يبحث تطوير العلاقات التجارية مع اليونان

الوطن| متابعات

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض دكتور عبدالهادي الحويج، القنصل العام اليوناني ” ستافروس فينيزيلوس “.

وأكد الحويج على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في المجال التجاري والاقتصادي وأهمية تدشين الخط البحري لموانئ ” بنغازي و درنة و طبرق ” لتقوية وتسهيل حركة التجارة والأعمال بين شركات البلدين.

كما أكد على أهمية إقامة مشاريع توأمه ما بين البلديات و الجامعات والمستشفيات في القطاعين العام والخاص، وعلى ضرورة تسهيلإجراءات التأشيرة للمواطنين الليبيين سواءً لغرض الدارسة أو العلاج أو العمل أو السياحة سواءً إصدار تأشيرة أوروبية “شنغن” أو التأشيرةالمحلية الوطنية اليونانية، مما سيؤثر على الميزان التجاري والاقتصادي خاصةً أن العلاقة الليبية اليونانية هي علاقة تناهز الـ 70 عامًا منالعلاقات بين البلدين وهى علاقات تاريخية وصداقة وشراكه وتعاون بين البلدين.

وشدد كذلك على أهمية إقامة مركز ثقافي ومشاريع وأسابيع ثقافية مشتركة بين البلدين.