بحث أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الصحية داخل مراكز الإيواء

اجتمع وكيل وزارة الصحة الليبية لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء نوري شراطة، لبحث تنسيق الجهود لمتابعة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الايواء، وتهيئة الظروف الصحية والمعيشية لهم، خاصة من فئة المستضعفين، لحين وضع الترتيبات لترحيلهم إلى بلدانهم طواعيةً.

وبحث الجانبان الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة الليبية بشأن المراقبة الصحية للأجانب، ومراقبة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.

وأعرب أعرب الوكيل عن استعداد الوزارة لدعم عمل اللجنة، بكل البيانات ذات العلاقة، والتعاون معها بما يتوافق مع مهامها خدمة للصالح العام.