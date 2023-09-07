حبس مسؤولين في مركز الدراسات الاجتماعية لاستيلائهما على 650 ألف دينار 

بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واقعة استيلاء رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية على قاعدة بيانات ثمانمائة وخمسين ألف عائلة، إثر جمعها بأساليب المسح الاجتماعي؛ فكشف البحث عن ثبوت فعل استيلاء مسؤول الإدارة على قاعدة البيانات لحمل جهة الإدارة على اختياره مرشحاً لشغل وظيفة ملحق ثقافي في بعثة دولة ليبية لدى جمهورية مصر العربية.

وبحسب بيان النائب العام، تكشف سوء سلوك مسؤول الإدارة؛ والمراقب المالي؛ بتعمدهما الاستيلاء على ستمائة وخمسين ألف دينار من أموال المركز باستعمال وثائق رسمية مزورة ؛ فانتهى المحقق إلى حبسهما على ذمة التحقيق.