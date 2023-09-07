حماد يؤكد أهمية مشروع ميناء سوسة البحري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2023

بحث رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد على أهمية مشروع ميناء سوسة البحري ودوره المحوري في النهوض بالقطاعين الاقتصاديين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة الليبية اليوم الخميس مع وفد من الشركات الأمريكية المتخصصة في تطوير وصيانة الموانئ والمسؤولين عن مشروع ميناء سوسة البحري ضمن نظام الاستثمار “POT”.الذي يشمل إعادة الإعمار والتشغيل وإعادة الملكية للدولة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن حماد أكد أن هذه المبادرات بالغة الأهمية للحفاظ على الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار عبر مختلف القطاعات، مما يوفر فرص عمل للشباب ويساعد على معالجة أزمة البطالة.

وتناول الاجتماع جميع الخطوات اللوجستية لتنفيذ المشروع وآلية حماية الميناء من الكوارث الطبيعية مثل العواصف والأعاصير.

وحضر الاجتماع ممثلون عن شركات الاستثمار الأمريكية والوطنية، بالإضافة إلى الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع، إلى جانب وفود من وزارة النقل واللجنة المشتركة المعينة من هيئة النقل البحري والموانئ ورئيس بلدية سوسة عبد الحكيم بشير.