الطرابلسي يؤكد لباثيلي استعداد وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات على المستوى الوطني

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قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، إن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، أبلغ المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باثيلي، استعداد الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى الوطني.

واجتمع الطرابلسي، اليوم الخميس، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باثيلي، والوفد المرافق له، حيث ناقشا عدد من المواضيع الأمنية.

وقالت الوزارة، إن الطرابلسي استعرض جهود الوزارة ضمن خطتها الأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار على المستوى الوطني.

وأضافت، أن الجانبان تطرقا إلى ملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية، وما حققته الوزارة من قبل أجهزتها المختصة في هذا الشأن.

وأضافت، أن الطرابلسي أكد لباثيلي استعداد الوزارة التام لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى الوطني، لإرساء دعائم الأمن على مستوى ليبيا.