نصية: توحيد المصرف المركزي وارتباطه باعتماد الميزانية يعد أمرًا إيجابيًا سيضع حدًا للإنفاق والفساد

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن الميزانية التي تم اعتمادها في جلسة مجلس النواب الثلاثاء هي ميزانية عام 2023، أي ثلث أرباع الميزانية مصروفة أساساً والباقي يمثل الربع فقط.

نصية وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضح أن مسألة توحيد مصرف ليبيا المركزي وارتباطها باعتماد الميزانية يعد أمرا إيجابيا بوضع حد معين للإنفاق بالدولة الليبية بالتالي الحد من الفساد،مؤكدا عدم وجود فهم لهذه المسألة، حيث إن حكومة تصريف الأعمال “المنتهية الولاية ومسحوبة الثقة” من مجلس النواب ليس لنا علاقة بها.

نصية نبه إلى أن وجود الميزانية تمنع الازدواج مما يجعل الصرف موحدا، وصرف المرتبات للشعب الليبي في إطار محدود .