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“أبو زريبة” يبحث التحديات التي تواجه وزارة الداخلية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

اجتمع وزير الدَّاخلية اللواء عصام أبوزريبة، في مكتبه بديوان الوزارة مع مُساعده للشؤون العامة، اللواء محمود الذهبي.

تمَّ مُناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك والتحديات التي تُواجه الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما تم الاطلاع على سير عمل ديوان الوزارة، وعلى تحسين الأداء الإداري، وتطوير السياسات والإجراءات الأمنية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة.

وأكد أبوزريبة على أهمية العمل الجماعي وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة داخل الوزارة، مشددًا على ضرورة تطوير القدرات والمهاراتالفنية للموظفين.

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الوطن الليبية

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