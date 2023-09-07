روفينيتي: الاستقرار الذي تسعى أن تقوده إيطاليا يمكن أن يجعل ليبيا موردا استراتيجيا للمواد الخام

قال المحلل والخبير السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، إن بلاده تحاول منذ فترات طويلة مساعدة ليبيا في العثور على الطريق الأسرع من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

روفينيتي وفي تصريحات صحفية، أكد على حق الليبيين في اختيار من يحكمهم، مطالبا حكومة بلاده بالعمل على استقرار الملف الليبي؛ لأنه أمر بالغ الأهمية للمواطنين الليبيين ومنطقة البحر المتوسط.

ورأى أن الاستقرار الذي تسعى أن تقوده إيطاليا يمكن أن يجعل ليبيا موردا استراتيجيا للمواد الخام في سوق الطاقة.

وأشار إلى أن بلاده لعبت دورا دبلوماسيًا هاما فقد سهلت عقد اجتماع دبلوماسي اتفقت عليه الحكومتان، عندما كانت هناك فرصة وعملت كوسيط استراتيجي.

روفينيتي ختم:” لا يوجد خط مواز فإيطاليا حافظت دائما على الحوار مع كل من حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الدولة في طرابلس، ومع مجلس النواب في بنغازي والأمر لا يخص مسألة الطاقة فحسب إنما لديها نهج دبلوماسي وحوارات مع كل الأطراف”.