فريق طبي يجري 40 عملية زراعة قرنية في بنغازي ودرنة وطبرق

وصل فريق هيئة زراعة القرنية، إلى مدينة بنغازى فى بداية رحلتهم للمنطقة الشرقية لإجراء 40 عملية زراعة قرنية فى مدن بنغازى ودرنة وطبرق، ويستمر عمل الفريق الطبى لمدة أسبوع فى المدن الثلاث.

وبحسب منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة، فإن الوفد الطبي الذي ترأسه مدير مستشفى العيون رانيا الخوجة، رفقة الطبيب الزائر محمد أنيس، يهدف إلى تنفيذ كشوفات وعمليات جراحية للحالات التي تعاني أمراض القرنية في المنطقة الشرقية.

وتابع البيان:” جاء ذلك بعد أن أنهى الوفد زيارته إلى مدن الخمس ومصراتة وصرمان وطرابلس خلال الفترة الماضية”.