اللافي يبحث مع سفير إيطاليا التطورات السياسية والأمنية بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2023

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

وبينت سفارة إيطاليا لدى ليبيا أنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر عن التطورات السياسية والأمنية، والتي تشمل الطريق نحو الانتخابات.

وأكدت السفارة الإيطالية أن العلاقات مع ليبيا ممتازة مشددة على الدعم الإيطالي لعملية المصالحة الوطنية الليبية.

وقال بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الطرفين ناقشا تعزيز الجهود المحلية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية والثقافة، وحماية الحدود الجنوبية لليبيا، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها دول الجوار الإفريقي.