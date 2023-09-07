حبس مسؤولين بمركز الدراسات الاجتماعية على ذمة التحقيق بتهمة الاستيلاء على 650 ألف دينار

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أمرت، النيابة العامة، بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي في المركز، على ذمة التحقيق في تهمة الاستيلاء على 650 ألف دينار ليبي.

وقال مكتب النائب العام، إن نائب النيابة بمكتب النائب العام، بحث واقعة استيلاء رئيس مجلس إدارة المركز على قاعدة بيانات 850 ألف عائلة، إثر جمعها بأساليب المسح الاجتماعي.

وأضاف، أن البحث كشف عن ثبوت فعل استيلاء مسؤول الإدارة على قاعدة البيانات، لحمل جهة الإدارة على اختياره مرشحًا لشغل وظيفة ملحق ثقافي في بعثة دولة ليبية لدى جمهورية مصر العربية.

وقال المكتب، إنّه وفي مسار التقصِّي ذاته؛ تكشف سوء سلوك مسؤول الإدارة؛ والمراقب المالي؛ بتعمدهما الاستيلاء على 650 ألف دينار من أموال المركز، باستعمال وثائق رسمية مزورة.

وأضاف، مكتب النائب العام، إن المحقق انتهى إلى حبسهما على ذمة التحقيق.