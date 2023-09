بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي الجهود المبذولة للمصرف المركزي في تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح للإنفاق.

ووفق المصرف المركزي، فقد تطرق الجانبان إلى موضوع الإيراد العام وفقا للبيانات الشهرية التي ينشرها المصرف المركزي.

وأكّد المبعوث الأممي على الدعم التام للبعثة لجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي واستعدادها للتعاون ومساندة المركزي في الخطوات التي ستتخذ لاحقاً بهذا الخصوص، وفق المصرف.

وبحث الجانبان خارطة الطريق القادمة لدور المصرف المركزي في الدفع بعجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للبلاد، بحسب المركزي.

وفي السياق ذاته، بحث الكبير مع سفير دولة فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج جهود مصرف ليبيا المركزي في الإفصاح والشفافية من خلال إصداره البيان الشهري الخاص بالإيراد والإنفاق.

وقال المصرف إن السفير أشاد بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي واعتبرها خطوة هامة لتفعيل عجلة الاقتصاد. بحسب المصرف .

من جانب آخر، استعرض الكبير مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال بمناسبة انتهاء عملها في ليبيا، المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقد أشادت السفيرة البريطانية بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وانعكاساته الإيجابية على المستوى المحلي والدولي والمساعدة في تحريك عجلة الاقتصاد.

واعتبرت هورندال أن توحيد المصرف هو تحفيز وجذب للشركات البريطانية لاستئناف نشاطاتها في ليبيا، وفق ما نشره المصرف.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي + قناة ليبيا الأحرار

The post الكبير يستعرض مع المبعوث الأممي وسفيري فرنسا وبريطانيا جهود المصرف المركزي في الإفصاح والشفافية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار