“تكالة” و”الكبير” يبحثان تأثير اعتماد البرلمان الميزانية على اللجنة المالية العليا

التقى رئيس مجلس الدولة الليبي محمد تكالة، اليوم الخميس، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن اللقاء بحث مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب، وتأثيراتها على لجنة الترتيبات المالية.

وأكد تكالة، دعم المجلس الأعلى كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية للدولة وتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية.

وكان مجلس النواب الليبي أقر خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023 المقدم من الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد.

وأكد مجلس النواب الليبي في بيان أن أي أوجه للصرف بمعرفة أي لجان موازية كاللجنة المالية العليا سيعد تجاوزًا للقانون المالي للدولة.

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