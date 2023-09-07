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“الوطنية للنفط” توقع اتفاقية مع شركة “إيني” الإيطالية لصيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط، مع شركةإيني” الإيطالية، اتفاقية لصيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ، في قاعة رأس لانوف، اليوم الخميس، بالمقر الرئيسي للمؤسسة.

وبموجب الاتفاقية، ستنفذ شركةإيني، مشروع صيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ، بتدريب الأطباء والممرضين، وتوفير المعدات الطبية والأدوية، إضافة إلى أعمال البناء والتشييد وصيانة المعدات.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية، مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط حامد عبد السلام، ونظيره بشركةإينيعبد العظيم البلوق، ومدير عام مستشفى جالو للطوارئ  باسمة سلطان، وعدد من المختصين من المؤسسة وشركة إيني ومستشفى جالو.

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الوطن الليبية

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