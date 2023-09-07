النائب العام يأمر بحبس مسؤولين اثنين بمركز الدراسات الاجتماعية لاختلاسهما 650 ألف دينار

الوطن| متابعات

بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام، واقعة استيلاء رئيس مجلس إدارة المركز على قاعدة بيانات ثمانمائة وخمسين ألف عائلة، إثر جمعها بأساليب المسح الاجتماعي.

وكشف البحث عن ثبوت فعل استيلاء مسؤول الإدارة على قاعدة البيانات لحمل جهة الإدارة على اختياره مرشحاً لشغل وظيفة ملحق ثقافي في بعثة دولة ليبية لدى جمهورية مصر العربية.

وفي مسار التقصِّي ذاته؛ تكشف سوء سلوك مسؤول الإدارة والمراقب المالي، بتعمدهما الاستيلاء على ستمائة وخمسين ألف دينار من أموالالمركز باستعمال وثائق رسمية مزورة ، فانتهى المحقق إلى حبسهما على ذمة التحقيق.