تكالة: نركز على المصالحة و إنهاء المراحل الانتقالية 

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة”، اليوم الخميس، عضوي مجلس النواب “عبد المنعم أبوبكر” و”أبو الخير الشعاب” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول المرحلة القادمة، والتركيز على إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وتطرق الاجتماع إلى دراسة الخطوات القادمة لعقد الاستحقاق الانتخابي، تأسيسا على نتائج أعمال اللجنة المشتركة 6+6، الأمر الذي يبذل المجلس الأعلى للدولة كل مساعيه وجهوده من أجل تحقيقه، وفقا لبيان مجلس الدولة.