المنفي ودبيبة وتكالة والكبير يجتمعون بطرابلس لدعم عمل اللجنة المالية العليا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء تناول سبل حماية العملية السياسية وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي عبر آليات التوافق والحوار للوصول إلى الانتخابات.

من جهة أخرى قال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن المجتمعون حثوا اللجنة المالية العليا على سرعة إنجاز أعمالها وصولاً إلى عملية التوزيع العادل للموارد المالية، وتحقيق المشاريع التنموية في شتى المجالات بجميع المناطق والمدن.

وأضاف أن المجتمعون أكدوا على ضرورة حماية السيادة الليبية عبر تعزيز الملكية الوطنية للحلول والتوافق الواسع وتوحيد المؤسسات، في إطار مرجعية الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المكملة له، والتنسيق الوثيق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وكان رئيس مجلس الدولة الليبي محمد تكالة، عقد اجتماعاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لبحث مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب، وتأثيراتها على لجنة الترتيبات المالية.

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وأكد تكالة، دعم المجلس الأعلى كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية للدولة وتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية.

وكان مجلس النواب الليبي أقر خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023 المقدم من الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد.

وأكد مجلس النواب الليبي في بيان أن أي أوجه للصرف بمعرفة أي لجان موازية كاللجنة المالية العليا سيعد تجاوزًا للقانون المالي للدولة.