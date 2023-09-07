“اللافي” يبحث مع “باتيلي” تطورات العملية السياسية والأمنية ومشروع المصالحة الوطنية

الوطن| رصد

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الخميس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، تطورات العملية السياسية والأمنية، ومستجدات مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد القاء على ضرورة مواصلة الجهود والدفع باستكمال القوانين الانتخابية، والعمل على اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق أمام الانتخابات.

وشدد اللافي على أن المجلس الرئاسي وحدة سياسية واحدة تمثل الأقاليم التاريخية في ليبيا، مبنية على اجتماع أعضائها ولا يملك أي طرف في المجلس صفة خاصة تمكنه من أن يكون جزء من أي عمل سياسي، في الداخل أو الخارج دون اجماع أعضائه.

وأكد على أن أي تعاطي أو تعامل من البعثة أو أي طرف دولي بغير ذلك، يساهم في زيادة تعقيد المشهد السياسي في البلاد.