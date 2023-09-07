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بلها: جهود توحيد النظام المالي للدولة قد تعرضت للفشل منذ بدايتها

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأى رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها أن جهود توحيد وتحقيق النظام المالي للدولة قد تعرضت للفشل منذ بدايتها؛ بسبب انسحاب الأعضاء الأربعة من اللجنة المالية العليا يوم الـ 31 أغسطس المنصرم، واستقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي من عضويتها.

بلها وفي تصريحات صحفية،اعتقد أن ما وصفها بـ” صفقة توحيد مصرف ليبيا المركزي” سوف تلزم المحافظ بصرف ميزانية موازية للحكومة الليبية حماد وبهذا الأمر ما يكرس وجود حكومتين، ويعمق الانقسام السياسي بشكل محقق، بحسب قوله.

وأضاف بلها:” كما أنه في حال امتناع المحافظ عن تسييل ميزانية الحكومة الليبية، فإن مصير مصرف ليبيا المركزي هو الانقسام من جديد دون شك”.

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قناة ليبيا الحدث

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