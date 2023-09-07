حماد يتابع سير العمل بوزارة الدفاع

التقى رئيس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الخميس، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، وزير الدفاع احميد حومة.

واطلع أسامة حماد، خلال اللقاء على سير عمل وزارة الدفاع.

كما تم بحث التنسيق المشترك فيما يخص عمل الوزارة، والمشاكل والعراقيل التي تواجه الوزارة، لمعالجتها.

واِجتمع حماد، في وقت سابق من اليوم الخميس؛ مع القائمين على مشروع ميناء سوسة البحري، بنظام الاستثمار “POT” والذي يتمثل في إعادة البناء والتشغيل وإعادة الملكية للدولة الليبية مع وفد من الشركات الأمريكية المتخصصة في عمليات التطوير والصيانة للموانئ.

كما التقى حماد، أيضا عددًا من المهندسين والاِستشاريين من الكوادر الوطنية ومُمثّلين عن شركات أجنبية؛ لبحث سُبل استكمال مشاريع الإسكان العام المتوقفة منذ عقد من الزمن.