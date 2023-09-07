حماد: لمشروع ميناء سوسة البحري أهمية في الحفاظ على الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار

العنوان

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد أن لمشروع ميناء سوسة البحري أهمية شديدة في الحفاظ على الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات.

وأضاف حماد خلال لقاء القائمين على مشروع ميناء سوسة البحري، بنظام الاستثمار “BOT” مع وفد من الشركات الأمريكية المتخصصة في عمليات التطوير والصيانة للموانئ أن هذه الأعمال توفّر فرص عمل للشباب وتُساهم في القضاء على أزمة البطالة.

وأشار رئيس مجلس وزراء إلى الدور المحوري للمشروع في النهوض بعجلة التنمية للقطاع الاقتصادي المحلي والدولي.

واستعرض اللقاء أيضًا كافة الخطوات اللوجستية لتنفيذ المشروع، وآلية حماية الميناء من الكوارث الطبيعية مثل العواصف والأعاصير، علاوةً على تاريخ الشركات المنفذة في مجالات الإنشاءات.