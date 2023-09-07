باتيلي يؤكد للكبير دعم البعثة الأممية لجهود توحيد المصرف المركزي

الوطن| رصد

أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، خلال لقائه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس، على دعم البعثة لجهود توحيد مصرف ليبيا، واستعدادها للتعاون ومساندة المركزي في الخطوات التي ستتخذ بهذا الخصوص.

وناقش اللقاء جهود مصرف المركزي، في تعزيز مستوى الشفافية والافصاح للإنفاق والايراد العام، وفقاً للبيانات الشهرية التي ينشرها المصرف وخارطة الطريق القادمة، لدور المصرف في الدفع بعجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.