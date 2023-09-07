ليبيا الان

باتيلي يؤكد للكبير دعم البعثة الأممية لجهود توحيد المصرف المركزي

تم النشر منذُ 14 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، خلال لقائه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس، على دعم البعثة لجهود توحيد مصرف ليبيا، واستعدادها للتعاون ومساندة المركزي في الخطوات التي ستتخذ بهذا الخصوص.

وناقش اللقاء جهود مصرف المركزي، في تعزيز مستوى الشفافية والافصاح للإنفاق والايراد العام، وفقاً للبيانات الشهرية التي ينشرها المصرف وخارطة الطريق القادمة، لدور المصرف في الدفع بعجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.

الوسوم

#المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الاستقرار المالي البعثة الأممّية توحيد المصرف المركزي ليبيا محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك