مصدر بالمركزي يوضح اخر المستجدات بشأن منحة الزوجة والبنات

أوضح مصدر بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، اخر المستجدات بشأن صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 عام .

وقال المصدر في تصريحات اعلامية أن منحة الزوجة والبنات وإلى نهاية دوام اليوم الخميس لم تصل إلى مصرف ليبيا المركزي.

وتوقع المصدر أن يتم تحويلها إلى المصرف خلال الاسبوع القادم إن لم يطرأ طارئ.

وكان وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية فرج مجاهد، قد صرح خلال هذا الاسبوع أنه سيتم شحن بطاقات “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 عام خلال الاثنين الماضي، وهو ما لم يحدث .

يشار إلى أن إجمالي المستفيدات من بطاقة ” ايفاء” بلغ مليون و235 ألف زوجة وبنت فوق سن 18 عاما.