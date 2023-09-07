باحث بمعهد قطري: ليبيا أصبحت دولة فاشلة 

قال علي بن موسى باحث مساعد، معهد الدوحة للدراسات العليا، الدوحة، إن بعد مرور ما يقارب عقد من الزمن على سقوط نظام القذّافي، لا تزال ليبيا تغرق في الفوضى إلى الحد الذي أصبح يُشار إليها كدولة فاشلة بحسب عدد من المراقبين والدراسات السياسية والأمنية.

أضاف في مذكرة “تجدر الإشارة بأنه في تاريخ الدولة الليبية الحديثة منذ الاستقلال عام 1951 إلى يومنا هذا ، تبدوا محاولات الليبيين لإقامة دولة حقيقية بمثابة “أمنية” بعيدة المنال. وبالرغم من أن فشل المشروعين السابقين في بناء دولة قوية (المملكة الليبية 1951، الجماهيرية 1969)، إلى أن عدم النجاح يعتبر شأن محلي بدون تبعات خطيرة خارج حدود الدولة”.

وتابع مستدركا “إلا أن الاضطرابات المستمرة كتبعات لما يعرف بأحداث الربيع العربي سنة 2011، فتحت الباب أمام تحوّلات سياسية واقتصادية واجتماعية داخل كل من المجتمع والدولة الليبية. تجلّت في فوضى مؤسّسية عارمة، انقسامات سياسية ومجتمعية حادّة، ووجود عدد كبير من الميليشيات المسلّحة، بالإضافة إلى تدخّل خارجي غير مسبوق لقوى إقليمية ودولية ساهم في استمرار حالة الفشل”.