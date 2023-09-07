الطرابلسي لـ«باتيلي»: على استعداد تام لتأمين وحماية الانتخابات

اجتمع وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، اليوم الخميس، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” والوفد المرافق له، وبحضور مدير مكتب الوزير ومستشار الطرابلسي، وفقا لبيان وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الأمنية واستعراض لجهود الوزارة ضمن خطتها الأمنية للمحافظة على الامن والاستقرار على المستوى الوطني.

كما تطرق الاجتماع، إلى مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية وما حققته الوزارة من قبل أجهزتها المختصة في هذا الشأن، على حد تعبير بيان الوزارة.

واستعرض الطرابلسي، للمبعوث الأممي خطة عمل الوزارة وما حققته من نتائج وصفها بـ«الإيجابية» وساهمت في الاستقرار الأمني.

وادعى الطرابلسي، أن الوزارة على استعداد تام لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى الوطني لإرساء دعائم الأمن على مستوى ليبيا.

ومن جانبه، أشاد المبعوث الأممي لدى ليبيا بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وما نتج عنها من أثر إيجابي على الحالة الأمنية، وفقا للبيان الصادر.