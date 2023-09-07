مصرف الوحدة يعلن عن المرتبات التي تم إدراجها في حسابات الزبائن اليوم

أعلنت عدد من فروع مصرف الوحدة، اليوم الخميس عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .
مصرف الوحدة بنغازي
إدراج مرتبات شهر ” 9 ” الضمان الاجتماعي شرق بنغازي ( المعاشات الاساسية )
مصرف الوحدة – فرع الكفرة
مرتبات القوى العاملة شهر 8
مرتبات مستشفى عطية الكاسح شهر 8.
مرتبات مستشفى تازربو شهر 8.
مديرية أمن الكفرة شهر 8
قطاع الصحة شهر 8
قطاع الزراعة شهر 8
قطاع المالية شهر 8
مصلحة الطيران المدني
مصرف التنمية.
تم بإيداع منحة الأبناء عن شهر 7.8.9 يوم أمس
مصرف الوحدة فرع قرية ناصر
إدارة الخدمات الصحية الزاويه الجنوب شهر 8
جهاز المخابرات الليبية شهر 8
التعليم العالي صبراته شهر 8
مديرية أمن طرابلس شهر 8
مجموعة من الحوافظ الفردية
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