مصرف الوحدة يعلن عن المرتبات التي تم إدراجها في حسابات الزبائن اليوم

أعلنت عدد من فروع مصرف الوحدة، اليوم الخميس عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الوحدة بنغازي إدراج مرتبات شهر ” 9 ” الضمان الاجتماعي شرق بنغازي ( المعاشات الاساسية ) مصرف الوحدة – فرع الكفرة مرتبات القوى العاملة شهر 8

مرتبات مستشفى عطية الكاسح شهر 8.

مرتبات مستشفى تازربو شهر 8.

مديرية أمن الكفرة شهر 8

قطاع الصحة شهر 8

قطاع الزراعة شهر 8

قطاع المالية شهر 8

مصلحة الطيران المدني

مصرف التنمية.

تم بإيداع منحة الأبناء عن شهر 7.8.9 يوم أمس مصرف الوحدة فرع قرية ناصر إدارة الخدمات الصحية الزاويه الجنوب شهر 8

جهاز المخابرات الليبية شهر 8

التعليم العالي صبراته شهر 8

مديرية أمن طرابلس شهر 8

مجموعة من الحوافظ الفردية

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