عاجل ليبيا الان

مصرف الوحدة يعلن عن المرتبات التي تم إدراجها في حسابات الزبائن اليوم

تم النشر منذُ 10 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عدد من فروع مصرف الوحدة، اليوم الخميس عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الوحدة بنغازي

إدراج مرتبات شهر ” 9 ” الضمان الاجتماعي شرق بنغازي ( المعاشات الاساسية )

مصرف الوحدة – فرع الكفرة

مرتبات القوى العاملة شهر 8
مرتبات مستشفى عطية الكاسح شهر 8.
مرتبات مستشفى تازربو شهر 8.
مديرية أمن الكفرة شهر 8
قطاع الصحة شهر 8
قطاع الزراعة شهر 8
قطاع المالية شهر 8
مصلحة الطيران المدني
مصرف التنمية.
تم بإيداع منحة الأبناء عن شهر 7.8.9 يوم أمس

مصرف الوحدة فرع قرية ناصر

إدارة الخدمات الصحية الزاويه الجنوب شهر 8
جهاز المخابرات الليبية شهر 8
التعليم العالي صبراته شهر 8
مديرية أمن طرابلس شهر 8
مجموعة من الحوافظ الفردية

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك