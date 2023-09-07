الحويج لـ«القنصل اليوناني»: لابد من تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين الليبيين

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج بمكتبه اليوم الخميس، القنصل العام اليوناني “ستافروس فينيزيلوس”.

وأعرب القنصل عن سعادته لقاء وزير الخارجية المفوض، مؤكدا أن وجود القنصلية اليونانية في مدينة بنغازي كان نتيجة لقاء الحويج مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في 22 ديسمبر من عام 2019.

ومن جانبه شدد الحويج، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في المجال التجاري والاقتصادي وأهمية تدشين الخط البحري لموانئ “بنغازي ودرنة وطبرق ” لتقوية وتسهيل حركة التجارة والأعمال بين شركات البلدين.

كما أكد أهمية إقامة مشاريع توأمه ما بين البلديات والجامعات والمستشفيات في القطاعين العام والخاص.

وتمسك الحويج بأهمية تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين الليبيين سواءً لغرض الدارسة أو العلاج أو العمل أو السياحة سواءً إصدار تأشيرة أوروبية “شنغن” أو التأشيرة المحلية الوطنية اليونانية، مما سيؤثر على الميزان التجاري والاقتصادي خاصةً أن العلاقة الليبية اليونانية هي علاقة تناهز الـ 70 عامًا من العلاقات بين البلدين وهى علاقات تاريخية وصداقة وشراكه وتعاون بين البلدين.

وأكد أهمية إقامة مركز ثقافي ومشاريع وأسابيع ثقافية مشتركة بين البلدين.