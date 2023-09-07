زليتن.. قتـل شقيقه بـ “كلاشنكـوف” بسبب خلاف بينهما على قيمة مالية

تمكن أعضاء التحري التابعين لقسم البحث الجنائي زليتن، من الحصول على معلومات حول واقعة قتل المواطن (ف.م.خ) مواليد 1989 ‪ بتاريخ 13/10/2018م

ووفقا للبيان الصادر، فإنه تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري وجمع المعلومات عن المشتبه بهم وبتاريخ 30/8/2023 تم ضبط أحد المشتبه بهم وهو شقيق المجني عليه المدعو (ف.م.ب) مواليد 1988.

ومن خلال الاستدلال معه، اعترف بأن شقيقه الأكبر منه هو من قام بقتل المجني عليه بناء على ذلك تم إعداد كمين محكم وضبط من خلاله المشتبه به الثاني وهو يدعى (ف.م.ب) مواليد 1987م.

وبالاستدلال معه، اعترف بأنه هو من قام بقتل شقيقه بواسطة سلاح ناري نوع كلاشنكوف بسبب الخلاف بينهما على قيمة مالية .

واتخذت الإجراءات القانونية ضدهما وأحيلا إلى النيابة العامة موقوفين تحت الحراسة المشددة.