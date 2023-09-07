شاهد : فيديو يوثق لحظة القبض على عبدالمالك المدني في مصراتة

وثق مقطع فيديو، لحظة القبض على الإعلامي السابق بعملية بركان الغضب عبدالمالك المدني من قبل عناصر تابعة لجهاز الأمن الداخلي في مدينة مصراتة ، على خلفية انتقاده للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير إسرائيلي في روما.

وفي وقت سابق، كشف شقيق عبد المالك المدني، الإعلامي بعملية بركان الغضب سابقًا عن الجهة التي قامت باختطاف شقيقه والأسباب.

وقال المدني، في تصريحات صحفية :”أخي عبد المالك المدني تم نقله بسيارات مدنية من مصراتة إلى طرابلس، وهو متواجد حاليا في مقر جهاز الأمن الداخلي”.

وأشار الى أنه تم توجيه تهمة استغلال ملف التطبيع للتحريض على إسقاط حكومة الوحدة الوطنية بكتابة منشورات على جروبات واتساب وصفحات فيسبوك.





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