مديرية أمن طرابلس تضبط عـدد من النساء

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الخميس عن إلقاء القبض على متسولين في إطار إستمرار حملة مكافحة التسول في العاصمة.

ويأتي ذلك ضمن حملتها الرامية لمكافحة التسول و التي أطلقتها مديرية أمن طرابلس منذ مطلع شهر مارس الماضي .

تمكنت اللجنة الأمنية بمديرية امن طرابلس والمشكلة من قبل السيد مدير الأمن للتصدي و مكافحة التسول من إلقاء القبض على عدد من النساء والرجال من المتسولين من مختلف الأعمار .

ونشرت مديرية أمن طرابلس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورًا لحملاتها لضبط عدد من النساء والرجال المتسولين للحد من إنتشار الظاهرة.

هذا و تستمر أعمال الحملة للقضاء على ظاهرة التسول و للحد من إنتشارها الذي بات واضحاً في الشوارع و عند إشارات المرور و داخل الأسواق و أمام المساجد.