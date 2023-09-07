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تفاصيل اقتحام منازل عدد من المواطنين الليبيين المقيمين في القاهرة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت مصادر محلية، عن اقتحام منازل عدد من المواطنين الليبين المقيمين بالعاصمة المصرية القاهرة بعد منتصف ليل يوم الأحد 3 سبتمبر الجاري واعتقالهم من قبل جهاز أمن الدولة المصري.

وبحسب ليبيا برس، فأن المواطنون الليبيون إلى اليوم رهن الاعتقال، حيث كلفت عائلاتهم المستشار شعبان الجمال مقرر لجنة حقوق الانسان باتحاد المحامين العرب لمعرفة أسباب اعتقالهم.

وأفاد المحامي بأنه لم يتمكن من رؤية المُعتقلين ولم يُسمح له بالإطلاع علي ملف القضية.

وأشارت المصادر الى أن هناك شكوى من صدام حفتر للسلطات المصرية بأن عناصر ليبية مقيمة بمصر تقوم بتغطية الانتهاكات بمدينة سرت التي تقوم بها الكتائب التابعة له.

ولفتت المصادر الى أن هناك أيضًا تهمة أخرى مُقدمة من حكومة الوحدة الوطنية بأن هذه العناصر قامت بتغطية الاحتجاجات في طرابلس على خلفية أحداث ماتردد عن التطبيع مع إسرئيل.

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