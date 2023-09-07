باتيلي: هناك حاجة مُلحّة لوضع الصيغة النهائية لقوانين الانتخابات

التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع عبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي اليوم الخميس.

وقال باتيلي في تغريدة عبر “تويتر”: “ناقشنا الوضع السياسي والأمني ​​الحالي في البلاد، وشددنا على أهمية انسجام العمل في المؤسسات الوطنية”.

وتابع: “اتفقنا على الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل بروح التوافق، الأمر الذي سيمكن البلاد من المضي قدما نحو الانتخابات واستعادة الشرعية الشعبية لجميع المؤسسات”.

واستكمل باتيلي: “جددت التأكيد على مسؤولية القادة الليبيين في المشاركة بعزيمة في عملية المصالحة الوطنية”، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي في هذا المضمار أيضاً.