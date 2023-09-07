بنغازي.. القبض على المتورطين بعملية نهب مواطن بالقوة بطريق طرابلس

تمكن “مركز شرطة الفويهات” بمديرية امن بنغازي من استرجاع مركبة مواطن سُلبت منه بقوة السلاح تم العثور عليها بإحدى مواقع بيع الخردة .

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة الفويهات ضد شخصين مجهولي الهوية قاما بإستيقافه لغرض إيصالهم وإتضح إنهم في حالة سُكر ظاهر وأثناء صعودهم معه وسيرهم بالمركبة قام أحدهم بسحب سلاحه نوع مسدس والآخر قام بإشهار قنبلة يدوية (رمانة) وقاما بتهديده وانزاله من المركبة وسلبها وبداخلها هاتف نوع آيفون وهاتف آخر نوع شاومي وجواز سفر إلكتروني ولاذو بالفرار بالقرب من كوبري طريق طرابلس .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الفويهات لواء طارق العمامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وإنطلقت عمليات التحري وجمع المعلومات عن المركبة المسروقة .

وعُقب ورود معلومات عن تواجدها بإحدى مواقع بيع الخردة بمنطقة قنفودة إنطلقت قوة من مركز شرطة الفويهات بإمرة م ض إبراهيم_الهواري إلى منطقة قنفودة وتم العثور على المركبة بحالة جيدة وأفاد مالك موقع الخردة أنه قد إشتراها من أحد الأشخاص بمبلغ وقدره 1500 دينار وكان بصدد تخريدها وتم ضبطه وإسترجاع المركبة المسروقة والإنتقال إلى المركز .

وتم ضبط أحد المتورطين في عملية السلب من قبل قسم شرطة النجدة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة العامة.