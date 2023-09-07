باتيلي لـ”الطرابلسي”: قلق بشأن الانتهاكات المتزايدة لحقوق المواطنين

التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بوزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة المؤقتة عماد طرابلسي اليوم الخميس في طرابلس.
وقال باتيلي في تغريدة عبر “تويتر”: “ناقشنا الوضع الأمني والجهود المستمرة للحفاظ على الاستقرار، وشددتُ على أهمية إشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية”.
وتابع: “خلال اللقاء، أعربت عن قلقي بشأن الانتهاكات المتزايدة لحقوق المواطنين، وحثثتُ القادة الليبيين في جميع أنحاء البلاد على تجنب استخدام العنف ضد المواطنين في أي مكان من ليبيا”.
وأضاف باتيلي: “ينبغي على القادة السياسيين والأمنيين تمثل روح المصالحة الوطنية والعمل على حماية الشعب الليبي الذي يطمح إلى السلام والأمن، وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماعات تونس وطرابلس وبنغازي”.
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