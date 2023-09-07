ليبيا الان

باتيلي لـ”الطرابلسي”: قلق بشأن الانتهاكات المتزايدة لحقوق المواطنين

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بوزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة المؤقتة عماد طرابلسي اليوم الخميس في طرابلس.

وقال باتيلي في تغريدة عبر “تويتر”: “ناقشنا الوضع الأمني ​​والجهود المستمرة للحفاظ على الاستقرار، وشددتُ على أهمية إشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية”.

وتابع: “خلال اللقاء، أعربت عن قلقي بشأن الانتهاكات المتزايدة لحقوق المواطنين، وحثثتُ القادة الليبيين في جميع أنحاء البلاد على تجنب استخدام العنف ضد المواطنين في أي مكان من ليبيا”.

وأضاف باتيلي: “ينبغي على القادة السياسيين والأمنيين تمثل روح المصالحة الوطنية والعمل على حماية الشعب الليبي الذي يطمح إلى السلام والأمن، وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماعات تونس وطرابلس وبنغازي”.

 

الوسوم

باتيلي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك