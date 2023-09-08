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وزيرا الداخلية والدفاع في الحكومة الليبية يتفقان على تعزيز الجهُود لِمُكافحة الجريمة وَالإرهاب

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اِستقبلَ وَزير الدَّاخلية في الحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، الخميس، فِي مكتبه بِمدينة بنغازي وَزير الدفاع، “حميد حومة”.

وناقش اللقاء، عددًا مِن القضايا ذات الاِهتمام المُشترك، وَتَعزيز الجهُود الأمنية لِمُكافحة الجريمة وَالإرهاب فِي البـلاد، وَالسُبل الكفيلة بِتَعزيز التعاون وَتبادل المعلومات بيِّن الوَزارتين، بِالإضافة إلى اِستعراض التحدّيات وَالفرص الأمنية الحالية.

وَفِي ختام الاِجتماع، تمَّ التأكيد على أهمية تَعزيز التعاون الثنائي فِي مجال الأمن وَالدفاع، للحفاظ على الاِستقرار وَالأمن فِي جميع ربُوع البـلاد.

كمَا أعرب الوزيران، خِلال اللقاء، عن اِستعدادهما لِتبني إِستراتيجيات مُشتركة وَتبادل الخبرات وَالتقنيات الحديثة، لمُواجهة التحديات الأمنية التي قدّ تحدث، وَتحقيق الاِستقرار فِي جميع المناطق الشرقيّة وَالجنُوبية وَالغربية.

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أبوزريبة التحديات الأمنية حومة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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