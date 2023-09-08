باتيلي يوضح تفاصيل لقائه مع وزير الداخلية في طرابلس

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الخميس، أهمية إشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، في العاصمة طرابلس، وفق ما نشره باتيلي على منصة “إكس”.

وقال باتيلي: “التقيت اليوم في طرابلس مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وناقشنا الوضع الأمني والجهود المستمرة للحفاظ على الاستقرار”.

وشدد على “أهمية إشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية”.

والأربعاء، أكد باتيلي استعداد الأمم المتحدة لدعم قادة ليبيا للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وفق تغريدة نشرها عقب زيارته مدينة العزيزية (جنوب طرابلس).

والاثنين، اتفق باتيلي مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، خلال لقاء في بنغازي (شرق)، على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

في السياق ذاته، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن الطرابلسي وباتيلي استعرضا جهود الوزارة للمحافظة على الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكدت في بيان نشرته على فيسبوك، استعدادها “لتأمين وحماية الانتخابات”.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى وزارة الداخلية، ضمن جولة يجريها في شرق ليبيا وغربها، التقى خلالها عددا من المسؤولين وذلك استمرارا في دعم جهود ليبية وأممية لإجراء انتخابات في 2023، وحل أزمة حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والثانية حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.