وزارة الدفاع تكشف حقيقة زيارة آمر اللواء 444 الى بنغازي

نفى مصدر خاص من وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس ما يتداول حول زيارة آمر اللواء 444 قتال العقيد “محمود حمزة” إلى مدينة بنغازي.

وأكد مصدر خاص من وزارة الدفاع في تصريحات لمنصة صفر، أن ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عارية عن الصحة .

وفي وقت سابق، أعلن آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار وصول محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال إلى بنغازي ولقاءه بصدام حفتر مشيرًا الى أنه سيلتقي خليفة حفتر غدًا .

وفي السياق، نفت مصادر باللواء 444 قتال عن مايتردد عن وجود محمود حمزة في بنغازي مؤكدة على ان الاشاعات المتداولة تهدف الى ضرب شعبية اللواء في المنطقة الغربية .