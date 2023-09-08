 الحكومة الليبية تحذر من سوء الأحوال الجوية وتشكل غرفة طوارئ برئاسة رئيس الحكومة

بنغازي 08 سبتمبر 2023 (وال ) – حذرت الحكومة الليبية الجمعة من سوء الأحوال الجوية المرتقب في الأيام القادمة.

وقالت الحكومة في بيان على لسان رئيسها أسامة حماد إنها “تابعت التقارير الخاصة بالتنبؤات والتوقعات للأحوال الجوية

للأيام القادمة والتي تشير إلى سوء أحوال الطقس وإمكانية سقوط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف وخلايا رعدية على طول الساحل الليي”.

وأوضحت الحكومة في بيانها الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة عنه إن سوء الأحوال الجوية سيزداد وفقا للتنبؤات الجوية المناطق الممتدة من سرت غربا إلى أقصى الشرق اللييي.

وأشارت إلى أن التنبؤات الجوية توقعت أن تحدث الظاهرة بدءا من يوم اليوم الجمعة الموافق 2023/9/8 وحتى يوم الاحد القادم.

وقالت الحكومة ” للتصدي للتداعيات التي قد تحصل نتيجة هذه التقلبات الجوية المتوقعة فان الحكومة قد شكلت لجنة أزمة و طوارئ برئاسة رئيس الحكومة الليبية وعضوية وزراء الداخلية والصحة و الحكم المحلي والتعليم والمواصلات.

وأشارت إلى أن اللجنة ستكون في حال انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لكل الأحداث.

وأهابت الحكومة بكل الجهات ذات العلاقة إعلان و رفع أقصى درجات الطوارئ وأن تكون على أهبة الاستعداد طيلة الايام القادمة لمواجهة هذه الموجة من التقلبات الجوية.

وحذرت الحكومة كل المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم، خاصة مستعملي الطرق العامة في المناطق المقصودة، لافتة إلى أنها قد تضطر لإقرار عطلة رسمية سيعلن عنها في حينها إذا استدعى الأمر ذلك ، لجميع المدارس والهيئات التعليمية يوم الاحد القادم. (وال – بنغازي)

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