باتيلي واللافي يناقشان الوضع السياسي والأمني في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مع النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس.

وقال باتيلي، إنه ناقش مع اللافي، خلال اللقاء الوضع السياسي والأمني الحالي في البلاد وشددا على أهمية انسجام العمل في المؤسسات الوطنية.

وأضاف المبعوث الأممي أنهم اتفقا على الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل بروح التوافق، الأمر الذي سيمكن البلاد من المضي قدما نحو الانتخابات واستعادة الشرعية الشعبية لجميع المؤسسات.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه جدد التأكيد على مسؤولية القادة الليبيين في المشاركة بعزيمة في عملية المصالحة الوطنية، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي في هذا المضمار أيضاً.

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