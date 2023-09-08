وزير الشباب بالحكومة الليبية يلتقي وفد حراك شباب المنطقة الغربية

الوطن| رصد

قال وزير الشباب بالحكومة الليبية المهدي السعيطي، اليوم الخميس، خلال لقائه وفد حراك شباب المنطقة الغربية ومنظمة تجمع شباب ليبيا، إن الوزارة في طور إنشاء عدة برامج وأنشطة شبابية ورياضية، منها عدة مصائف نهاية الشهر الجاري، بمدينة شحات و الزويتينة وسلطان.

وأضاف السعيطي أنه سيكون تجمع آخر في منطقة البردي، للمساهمة في التقارب بين الشباب وإعطاءهم فرصة التنقل بين مختلف المناطق وتشجيع للسياحة الداخلية.

وأثنى على دور منظمة تجمع شباب ليبيا، التي تعمل بشكل منظم وساهمت في عدة برامج وأنشطة شبابية، منها زيارة شبابنا في المنطقة الغربية المثمرة، الذين التقوا خلالها بعدة شخصيات سياسية بالمنطقة الشرقية ساهمت فيها وزارة الشباب بالاستضافة.

هذا وعبر الوفد عن تقديرهم الكبير السعيطي، مؤكدين له استعدادهم الكامل للتعاون المستمر مع الوزارة في تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة في الشرق والغرب والجنوب.

وأضاف الوفد أنه لديهم القدرة والكفاءة الشبابية لتنفيذ البرامج والأنشطة من أجل الوطن وتوحيد صفوف الشباب.

وحضر اللقاء مدير إدارة المنظمات بوزارة الشباب الليبية فرج الزوي، ومدير إدارة الأنشطة والبرامج بالوزارة خالد نجم.