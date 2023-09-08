«بن عطية» رافضا تبريرات «الدبيبة» عن أزمة التطبيع: قضية الوطن لا تموت

رفض حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، التبريرات التي تقدمها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بشأن أزمة التطبيع مع الكيان الصهيوني ولقاء نجلاء المنقوش وزير الخارجية في تلك الحكومة مع نظيرها الإسرائيلي.

وقال بن عطية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يحاول إعلام حكومة جنيف- حكومة عبدالحميد الدبيبة- وبعض المؤيدين العبطاء بتصوير أن الرفض الشعبي للتواصل مع الصهاينة هو من طرف خوتنا الخضر فقط- أنصار العقيد معمر القذافي-، على حد تعبيره

وأضاف:” أنا لست من “الخضر” وأعرف الآلاف من الرجال وحرائر فبراير والوطنيين رافضي هذه الخيانة”.

وتابع:” وإلى يومنا هذا لم تكشف الحكومة عن حقيقة تواصلها ولا عن مصير نجلاء المنقوش”.

واختتم بن عطية منشوره، قائلا:” قضية الوطن لا تموت، مهما دعمها المبررين والساقطين”.