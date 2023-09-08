خلال لقائه بـ”الكبير”.. “باتيلي” يشدد على ضرورة ضمان التوزيع العادل للإيرادات

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الخميس، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمقر المصرف في طرابلس.

وقال باتيلي عبر حسابه بموقع إكس، إنه رحب خلال اللقاء بالتقدم المحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى أنهما استعرضا خلال اللقاء التطورات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك العمل الهام الذي قامت به اللجنة المالية العليا.

وأضاف باتيلي أنه شدد على دور مصرف ليبيا المركزي في دعم النزاهة المالية وضمان تمويل الأولويات لتقديم الخدمات اللازمة لجميع الليبيين والفئات الاجتماعية والاقتصادية.

كما شدد المبعوث الأممي على ضرورة ضمان التوزيع العادل للإيرادات وتلبية احتياجات الشرائح المهمشة في المجتمع الليبي.

من جهة أخرى قال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي، إن باتيلي، أكد خلال اللقاء على الدعم التام للبعثة لجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي واستعدادها للتعاون ومساندة المركزي في الخطوات التي ستتخذ بهذا الخصوص.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم خلال اللقاء الوقوف على الجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي في تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح للإنفاق والإيراد العام وفقا للبيانات الشهرية التي ينشرها المصرف المركزي وخارطة الطريق القادمة لدور المصرف المركزي في الدفع بعجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.

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