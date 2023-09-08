تكالة والمنفي والدبيبة والكبير يبحثون سبل حماية العملية السياسية وتعزيز الاستقرار للوصول إلى الانتخابات

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بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة” ومحافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير سبل حماية العملية السياسية وتعزيز الاستقرار للوصول إلى الانتخابات.

وشددوا خلال اجتماع مشترك على اللجنة المالية العليا على سرعة إنجاز أعمالها وصولاً إلى عملية التوزيع العادل للموارد المالية.

وأكد المجتمعون على ضرورة تحقيق المشاريع التنموية في شتى المجالات بجميع المناطق والمدن.

ودعا المجتمعون كذلك إلى ضرورة حماية السيادة الليبية عبر تعزيز الملكية الوطنية للحلول والتوافق الواسع وتوحيد المؤسسات، في إطار مرجعية الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المكملة له، والتنسيق الوثيق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.