الرافضين للقاء المنقوش وكوهين..الوطنية لحقوق الإنسان تطالب حكومة الدبيبة وقف ‎الانتهاكات ضد الأشخاص

العنوان

جددت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، مُطالبتها للسُلطات الليبية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية بوقف ‎الانتهاكات التي تُمارسها ضد الأشخاص.

وشددت اللجنة في بيان لها على ضرورة إطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين الذين احتجزوا خلال الأيام الماضية على خلفية آراءهم ومواقفهم تجاه لقاء وزيرة الخارجية مع نظيرها الإسرائيلي.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السُلطات الليبية إلى وقف أعمال القمع والاضطهاد السياسي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين للحكومة.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تمت على خلفية تعبير المواطنين عن رأيهم أو مُمارستهم ‎حقوقهم ، والتي من بينها التظاهر السلمي وإبداء الرأي والتعبير المنصوص عليها دستوريًا وقانونياً، رفضا للقاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي.