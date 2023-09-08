“حماد” يشكل لجنة أزمة وطوارئ للتخفيف من تداعيات الأحوال الجوية المرتقبة

الوطن| رصد

تابعت الحكومة الليبية التقارير الخاصة بالتنبؤات والتوقعات الخاصة بالأحوال الجوية للأيام القادمة، والتي تشير إلى سوء أحوال الطقس وإمكانية سقوط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف على طول الساحل الليبي، والمتوقع حدوثها بدءاً من يوم الغد الجمعة حتى يوم الأحد القادم.

وشكلت الحكومة الليبية، لجنة أزمة وطوارئ للتخفيف من تداعيات الأحوال الجوية المرتقبة برئاسة رئيس الحكومة أسامة حماد وعضوية وزراء الداخلية والصحة والحكم المحلي والتعليم والمواصلات مؤكدة بأنها ستكون في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لجميع الأحداث.

ودعت الحكومة المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم، كما دعت جهات الاختصاص للعمل على رفع أقصى درجات الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية.

وبينت الحكومة الليبية أنه إذا استدعى الأمر قد تضطر للإعلان عن عطلة رسمية للمدارس والهيئات التعليمية يوم الأحد القادم.