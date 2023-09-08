باتيلي خلال لقائه الكبير يشدد على دور مصرف ليبيا المركزي في دعم النزاهة المالية

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شددت المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي على دور مصرف ليبيا المركزي في دعم النزاهة المالية وضمان تمويل الأولويات لتقديم الخدمات اللازمة لجميع الليبيين والفئات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف باتيلي خلال لقائه محافظ المركزي الصديق الكبير أنه شدد على ضرورة ضمان التوزيع العادل للإيرادات وتلبية احتياجات الشرائح المهمشة في المجتمع الليبي.

وقال المبعوث الأممي :”رحبت بالتقدم المحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي”.

وتابع باتيلي :”استعرضنا التطورات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك العمل الهام الذي قامت به اللجنة المالية العليا”.