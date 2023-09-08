اللواء “أبوزريبة” و”حومة” يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن والدفاع

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة بنغازي، مع وزير الدفاع بالحكومة الليبية احميد حومة، تعزيز الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة والإرهاب في البلاد.

وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الوزارتين، واستعراض التحدّيات والفرص الأمنية الحالية.

هذا وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن والدفاع، للحفاظ على الاستقرار والأمن في جميع ربوع البلاد.

وأعربا الوزيرين، عن استعدادهما لتبني استراتيجات مشتركة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، لمواجهة التحديات الأمنية التي قدّ تحدث،وتحقيق الاستقرار في جميع المناطق الشرقيّة والجنوبية والغربية.