المتحدثة باسم البنتاغون: الدفاع الأمريكية تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها في النيجر

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قالت المتحدّثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ إنّ وزارة الدفاع الأمريكية تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديزشمال العاصمة النيجرية.

وأضافت سينغ “ليس هناك أيّ تهديد آني لموظفينا أو أعمال عنف على الأرض”، مشدّدة على أنّ الخطوة مجرّد “إجراء احترازي”.

وذكرت المتحدّثة باسم البنتاغون أن بعض الموظّفين والمقاولين غير الأساسيين” غادروا النيجر منذ أسابيع.

يشار لى أن الجيش أطاح في يوليو الماضي بالرئيس محمد بازوم ووضعه وعائلته قيد الإقامة الجبرية في القصر الرئاسي.

وثمة 1100 عسكري أمريكي في النيجر حالياً مهمّتهم الأساسية قتال الجماعات الإرهابية النشطة في هذه المنطقة.